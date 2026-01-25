Вучич ответил на опасения оппонентов по поводу тотальной слежки

БЕЛГРАД, 25 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич опроверг опасения оппонентов по поводу тотальной слежки и сообщил, что из 2,3 тысячи сотрудников Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) меньше 100 занимаются прослушкой, разрешение на которую по закону достаточно сложно получить.

"Живете в современном мире ИИ и говорите о системе распознавания лиц. Как же вас не поймают? Говорите о том, что за вами кто-то следит - кому следить? У нас 2,3 тысячи человек работают в БИА, а вся Сербия говорит, что кто-то их прослушивает. Какие глупости. Над этим всего работает менее 100 человек, а чтобы записать разговор, требуется разрешение прокуратуры, суда и все остальное. Но люди говорят, что у них щелкает в телефоне и резонирует голос, значит "эти с горы" (место расположения офиса БИА – ред.) нас прослушивают", - сказал Вучич в эфире TV Prva

По его словам, многие граждане хотят показаться более важными, утверждая, что их прослушивают и следят за ними.