"Будут силовые изменения". Вучич сделал громкое заявление об Украине
22:15 25.01.2026
"Будут силовые изменения". Вучич сделал громкое заявление об Украине
Частью мирного плана является вступление Украины в Евросоюз в 2027 году, но этому будет противиться ряд европейских стран, заявил президент Сербии Александр... РИА Новости, 25.01.2026
"Будут силовые изменения". Вучич сделал громкое заявление об Украине

Вучич предположил, что вступление Киева в ЕС с 2027 г — часть мирного плана

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Частью мирного плана является вступление Украины в Евросоюз в 2027 году, но этому будет противиться ряд европейских стран, заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова передает издание Blic.
"Часть мирного плана — членство Украины в ЕС с 1 января 2027 года. <…> Ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия, ни Словакия с этим не согласятся. Будут силовые изменения процедур, вопреки регламентам и всему остальному", — сказал он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление об отношениях с Россией
Вчера, 15:22
По мнению Вучича, в 2026 году "в ЕС и в мире будет много расколов по разным вопросам".
Газета Financial Times сообщала 16 января, что в Еврокомиссии считают, что Владимир Зеленский будет готов согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования украинского конфликта в случае, если сможет представить вступление Украины в ЕС как выигрыш от переговоров для Киева. Газета писала, что в ЕС хотят изменить порядок вступления в блок ради Украины.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Бурные овации". Выходка Зеленского в Давосе поразила экс-премьера Украины
Вчера, 17:01
Ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если она не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, так как ее поведение не соответствует статусу страны — кандидата в члены сообщества.
Вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Близок к панике". В США резко высказались о переговорах с Зеленским
Вчера, 18:37
 
В миреУкраинаВенгрияКиевАлександр ВучичМария ЗахароваВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Заголовок открываемого материала