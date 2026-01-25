Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 25.01.2026
В Харьковской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
Жительница харьковской Таволжанки была ранена в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Жительница харьковской Таволжанки была ранена в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Боевики украинской армии, применяя FPV-дрон, нанесли удар по частному домовладению в селе Таволжанка Купянского района. В результате атаки дрона была ранена женщина 1972 года рождения. В момент удара она находилась во дворе своего дома", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
По его словам, женщина получила осколочные ранения плеча и руки, она была доставлена в больницу.
