В Харьковской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
В Харьковской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
Жительница харьковской Таволжанки была ранена в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 25.01.2026
харьковская область
В Харьковской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
