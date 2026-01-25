Рейтинг@Mail.ru
Французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 километров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 25.01.2026 (обновлено: 17:25 25.01.2026)
Французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 километров
Французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 километров
Французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 километров
Французская компания-производитель БПЛА EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов дальностью до 500 километров, сообщает телеканал France 24
Французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 километров

France 24: французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 километров

© Фото : EOS TechnologieДрон Rodeur французской компании EOS Technologie
Дрон Rodeur французской компании EOS Technologie - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : EOS Technologie
Дрон Rodeur французской компании EOS Technologie. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости. Французская компания-производитель БПЛА EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов дальностью до 500 километров, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"(Выпускаемый - ред.) французской группой EOS Technologie дрон Rodeur, несколько единиц которого были поставлены на Украину, может преодолевать расстояния до 500 километров и оставаться в воздухе пять часов", - сообщает телеканал.
По словам главы компании-производителя Жана-Марка Зюлиани, эта модель может применяться как для разведывательных миссий, так и для нанесения ударов по типу дронов-камикадзе, сообщает СМИ. Точное число поставленных Киеву БПЛА не указывается.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В МИД прокомментировали атаки ВСУ в период переговоров
24 января, 19:31
 
