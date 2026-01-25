Французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 километров

ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости. Французская компания-производитель БПЛА EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов дальностью до 500 километров, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"(Выпускаемый - ред.) французской группой EOS Technologie дрон Rodeur, несколько единиц которого были поставлены на Украину, может преодолевать расстояния до 500 километров и оставаться в воздухе пять часов", - сообщает телеканал.
По словам главы компании-производителя Жана-Марка Зюлиани, эта модель может применяться как для разведывательных миссий, так и для нанесения ударов по типу дронов-камикадзе, сообщает СМИ. Точное число поставленных Киеву БПЛА не указывается.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
