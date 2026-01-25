https://ria.ru/20260125/vsu-2070145749.html
ВСУ за сутки провели 36 обстрелов населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки провели 36 обстрелов населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 25.01.2026
ВСУ за сутки провели 36 обстрелов населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки провели 36 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 10 населенных пунктов, сообщили... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T09:20:00+03:00
2026-01-25T09:20:00+03:00
2026-01-25T09:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
днепр (река)
херсонская область
сергеевка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
сергеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, днепр (река), херсонская область , сергеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Днепр (река), Херсонская область , Сергеевка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки провели 36 обстрелов населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области