
ВСУ за сутки провели 36 обстрелов населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 25.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/vsu-2070145749.html
ВСУ за сутки провели 36 обстрелов населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки провели 36 обстрелов населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 25.01.2026
ВСУ за сутки провели 36 обстрелов населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки провели 36 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 10 населенных пунктов, сообщили... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T09:20:00+03:00
2026-01-25T09:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
днепр (река)
херсонская область
сергеевка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
сергеевка
происшествия, днепр (река), херсонская область , сергеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Днепр (река), Херсонская область , Сергеевка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки провели 36 обстрелов населенных пунктов Херсонской области

ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 25 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки провели 36 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 10 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 16 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 20 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за сутки противник нанес по 10 населенным пунктам области 36 артиллерийских ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Цукуры, Сергеевка, Каменка, Каховка, Петропавловка, Горностаевка, Князе-Григорьевка, Днепряны, Алешки, Корсунка.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
