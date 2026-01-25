МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Читатели Daily Mail бурно отреагировали на статью американского портала Axios о возможности для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Зеленский не хочет окончания войны, потому что тогда он снова станет никем — перестанет быть центром внимания для богатых стран", — написал один из комментаторов.
"Этот конфликт не закончится, пока Украина не признает поражение. Никаких перемирий и сделок не будет. Россия дала это понять предельно ясно. Эти встречи — всего лишь политический театр. Запад отчаянно пытается сохранить лицо, несмотря на все, что они вложили в эту прокси-войну, она потерпела сокрушительный провал", — отметил другой.
"Как (президент США Дональд — Прим. ред.) Трамп сказал Зеленскому еще в феврале прошлого года, — у него нет козырей", — поделился мнением еще один пользователь.
"Этот маленький наркоман будет дрожать и трястись перед Путиным", — высказался четвертый.
"А ведь это могло произойти в течение месяца после начала конфликта", — заключили читатели.
В воскресенье американский портал Axios сообщил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби создают возможности для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
Накануне в ОАЭ завершились двухдневные переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности. Они проходили в закрытом формате и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Российскую рабочую группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Был также и участник переговоров по обмену пленными генерал-лейтенант Александр Зорин.
Ожидается, что о результатах встреч расскажут уполномоченные лица в России, США и на Украине. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе в ОАЭ.