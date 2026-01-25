Рейтинг@Mail.ru
В Кремле объяснили важность встречи Путина и Уиткоффа
13:50 25.01.2026 (обновлено: 13:51 25.01.2026)
В Кремле объяснили важность встречи Путина и Уиткоффа
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил важность встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом... РИА Новости, 25.01.2026
россия, сша, абу-даби, дмитрий песков, стив уиткофф, владимир путин
Россия, США, Абу-Даби, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Владимир Путин
В Кремле объяснили важность встречи Путина и Уиткоффа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил важность встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом тем, что рабочие группы должны были получить инструкции к предстоящей встрече в Абу-Даби.
"Была договоренность, что, собственно, на следующий день уже состоятся переговоры рабочей группы по безопасности в Абу-Даби. Эти группы должны были получить инструкции. Поэтому вот встреча с Уиткоффом была настолько важной", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Песков рассказал, как нужно решать украинский территориальный вопрос
