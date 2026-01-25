Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ сожалеет о выходе США из организации - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 25.01.2026 (обновлено: 00:10 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/voz-2070118156.html
ВОЗ сожалеет о выходе США из организации
ВОЗ сожалеет о выходе США из организации - РИА Новости, 25.01.2026
ВОЗ сожалеет о выходе США из организации
ВОЗ сожалеет о выходе США из организации и надеется на возвращение страны к активному участию в структуре, говорится в заявлении на сайте организации. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T00:06:00+03:00
2026-01-25T00:10:00+03:00
в мире
сша
воз
дональд трамп
оон
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110949_0:53:3076:1783_1920x0_80_0_0_627c17b6e2042766288aee1ddc14a885.jpg
https://ria.ru/20260123/voz-2069987942.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110949_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_dc660172af7537426aa45d72e585e411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, воз, дональд трамп, оон, вашингтон (штат)
В мире, США, ВОЗ, Дональд Трамп, ООН, Вашингтон (штат)
ВОЗ сожалеет о выходе США из организации

ВОЗ надеется на возвращение США к активному участию в структуре

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. ВОЗ сожалеет о выходе США из организации и надеется на возвращение страны к активному участию в структуре, говорится в заявлении на сайте организации.
Соединенные Штаты официально заявляют, что Вашингтон вышел из Всемирной организации здравоохранения 22 января - ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН заявляли, что США не "больше не участвуют в работе ВОЗ", однако позднее пояснили, что США не выполнили всех необходимых формальных условий для выхода, среди которых – своевременное уведомление о соответствующем решении и расчет по финансовым обязательствам.
"ВОЗ сожалеет об уведомлении США о выходе из ВОЗ – это решение делает как США, так и мир менее безопасным… Мы надеемся, что в будущем США вернутся к активному участию в ВОЗ", - говорится в документе.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Глава РФПИ назвал выход США из ВОЗ важным сигналом
23 января, 21:40
 
В миреСШАВОЗДональд ТрампООНВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала