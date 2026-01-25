МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. ВОЗ сожалеет о выходе США из организации и надеется на возвращение страны к активному участию в структуре, говорится в заявлении на сайте организации.
Соединенные Штаты официально заявляют, что Вашингтон вышел из Всемирной организации здравоохранения 22 января - ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН заявляли, что США не "больше не участвуют в работе ВОЗ", однако позднее пояснили, что США не выполнили всех необходимых формальных условий для выхода, среди которых – своевременное уведомление о соответствующем решении и расчет по финансовым обязательствам.
"ВОЗ сожалеет об уведомлении США о выходе из ВОЗ – это решение делает как США, так и мир менее безопасным… Мы надеемся, что в будущем США вернутся к активному участию в ВОЗ", - говорится в документе.
