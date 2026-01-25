https://ria.ru/20260125/volodin-2070160884.html
Володин рассказал о вкладе Высоцкого в развитие культуры и мировоззрения
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Владимир Высоцкий внес большой вклад в развитие культуры и формирование мировоззрения россиян, память о нем живёт благодаря его стихам и песням, заявил
председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня день рождения Владимира Высоцкого
. Ему бы исполнилось 88 лет. Но, увы, он ушёл из жизни в 42 года. Прожив её ярко. Внеся большой вклад не только в развитие культуры, но и в формирование нашего мировоззрения", - написал Володин
в своем канале на платформе Max.
Председатель Госдумы
отметил, что целые поколения выросли на песнях Высоцкого, которые стали хитами не только в СССР, но и в других странах. По его словам, Высоцкий отличался от тех своих нынешних коллег по творческому цеху, кто получил у себя на Родине любовь зрителей и богатства, а затем предал ее, "уехав и делая сегодня подлые заявления с территории других государств" в адрес России
.
"Высоцкий говорил: "Без России я ничто. Без народа, для которого я пишу, меня нет". И это при том, что он не был признан официально: ему не разрешали печатать сборники стихотворений, не принимали в Союз писателей", - подчеркнул Володин.
Он добавил, что Высоцкий был признан народом при жизни, став легендой.
"Сейчас с нами нет Владимира Высоцкого. Но память о нём живёт через его стихи и песни", - заключил председатель Госдумы.