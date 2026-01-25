Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о вкладе Высоцкого в развитие культуры и мировоззрения
Культура
Культура
 
11:38 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/volodin-2070160884.html
Володин рассказал о вкладе Высоцкого в развитие культуры и мировоззрения
Володин рассказал о вкладе Высоцкого в развитие культуры и мировоззрения - РИА Новости, 25.01.2026
Володин рассказал о вкладе Высоцкого в развитие культуры и мировоззрения
Владимир Высоцкий внес большой вклад в развитие культуры и формирование мировоззрения россиян, память о нем живёт благодаря его стихам и песням, заявил... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T11:38:00+03:00
2026-01-25T11:38:00+03:00
культура
россия
владимир высоцкий (автор песен)
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994814344_0:171:2857:1778_1920x0_80_0_0_9583fa55e2f4d7dd1dca21066c9933ee.jpg
https://ria.ru/20250725/vysotskiy-2031382819.html
россия
россия, владимир высоцкий (автор песен), вячеслав володин, госдума рф
Культура, Россия, Владимир Высоцкий (автор песен), Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о вкладе Высоцкого в развитие культуры и мировоззрения

Володин заявил, что Высоцкий внес большой вклад в развитие культуры

Актер театра и кино Владимир Высоцкий во время выступления
Актер театра и кино Владимир Высоцкий во время выступления - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Актер театра и кино Владимир Высоцкий во время выступления. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Высоцкий внес большой вклад в развитие культуры и формирование мировоззрения россиян, память о нем живёт благодаря его стихам и песням, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня день рождения Владимира Высоцкого. Ему бы исполнилось 88 лет. Но, увы, он ушёл из жизни в 42 года. Прожив её ярко. Внеся большой вклад не только в развитие культуры, но и в формирование нашего мировоззрения", - написал Володин в своем канале на платформе Max.
Культура Россия Владимир Высоцкий (автор песен) Вячеслав Володин Госдума РФ
 
 
