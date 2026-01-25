Рейтинг@Mail.ru
Володин поздравил российских студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 25.01.2026
09:20 25.01.2026
Володин поздравил российских студентов с Татьяниным днем
Володин поздравил российских студентов с Татьяниным днем
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил студентов вузов с Днем российского студенчества. РИА Новости, 25.01.2026
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил российских студентов с Татьяниным днем

Володин поздравил студентов с Татьяниным днем и призвал ставить высокие цели

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил студентов вузов с Днем российского студенчества.
Ежегодно 25 января в России отмечается Татьянин день, или День российского студенчества. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.
«

"Поздравляю с Днем российского студенчества! Знания открывают новые возможности и перспективы. Дерзайте, ставьте перед собой высокие цели!", - сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы.

Он отметил, что от студентов зависит будущее России.
"Пусть студенческие годы будут насыщенными и интересными! Желаю успехов и всего самого доброго", - добавил председатель Госдумы.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Студентам хотят предоставить бесплатный проезд в транспорте в Татьянин день
19 января, 15:49
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
