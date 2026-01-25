Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили украинскую энергетическую инфраструктуру
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 25.01.2026 (обновлено: 13:22 25.01.2026)
ВС России поразили украинскую энергетическую инфраструктуру
ВС России поразили украинскую энергетическую инфраструктуру - РИА Новости, 25.01.2026
ВС России поразили украинскую энергетическую инфраструктуру
Российские войска нанесли удар по объекту энергетики, снабжающему украинский ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили украинскую энергетическую инфраструктуру

ВС России поразили энергетический объект, обеспечивающий украинский ВПК

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИстребители Су-35С
Истребители Су-35С. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по объекту энергетики, снабжающему украинский ВПК, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Хребет ломается на глазах: Россия нащупала самое слабое место Украины
Вчера, 08:00
Кроме того, российские бойцы атаковали цех производства, места хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 159 районах.
Потери противника с начала СВО составили 670 самолетов, 283 вертолета, 111 017 БПЛА, 646 ЗРК, 27 302 танка и других ББМ, 1651 боевую машину РСЗО, 32 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 754 единицы специальной военной автотехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
