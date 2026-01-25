ВС России поразили украинскую энергетическую инфраструктуру

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.

Потери противника с начала СВО составили 670 самолетов, 283 вертолета, 111 017 БПЛА, 646 ЗРК, 27 302 танка и других ББМ, 1651 боевую машину РСЗО, 32 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 754 единицы специальной военной автотехники.