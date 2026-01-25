https://ria.ru/20260125/voennye-2070164584.html
ВС России поразили украинскую энергетическую инфраструктуру
Российские войска нанесли удар по объекту энергетики, снабжающему украинский ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.01.2026
ВС России поразили энергетический объект, обеспечивающий украинский ВПК
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Российские войска нанесли удар по объекту энергетики, снабжающему украинский ВПК, сообщило
Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
Кроме того, российские бойцы атаковали цех производства, места хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ
и иностранных наемников в 159 районах.
Потери противника с начала СВО составили 670 самолетов, 283 вертолета, 111 017 БПЛА, 646 ЗРК, 27 302 танка и других ББМ, 1651 боевую машину РСЗО, 32 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 754 единицы специальной военной автотехники.