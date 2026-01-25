Владелец пекарни "Машенька" рассказал, что его начали узнавать на улице

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал в интервью РИА Новости, что после прямой линии с президентом РФ его начали узнавать на улице и иногда называть "Машенькой".

"По поводу узнаваемости - конечно, да, и на улице узнают, иногда называют "Машенькой". Дети в основном говорят: "Вот "Машенька" пошел". Есть такое дело. Дочерей моих, естественно, тоже узнают, это приятно", - сказал Максимов.