https://ria.ru/20260125/vladelets-2070158782.html
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, что его начали узнавать на улице
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, что его начали узнавать на улице - РИА Новости, 25.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, что его начали узнавать на улице
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал в интервью РИА Новости, что после прямой линии с президентом РФ его начали узнавать на улице и РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T11:18:00+03:00
2026-01-25T11:18:00+03:00
2026-01-25T11:39:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063667500_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_1a4bf0565f1e846c9602ef467f76bcbb.jpg
https://ria.ru/20260124/mashenka-2070067324.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063667500_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_fe3af8c58c01a76fb74d8ae8b570e32b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, что его начали узнавать на улице
РИА Новости: владельца пекарни "Машенька" Максимова стали узнавать на улице
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал в интервью РИА Новости, что после прямой линии с президентом РФ его начали узнавать на улице и иногда называть "Машенькой".
"По поводу узнаваемости - конечно, да, и на улице узнают, иногда называют "Машенькой". Дети в основном говорят: "Вот "Машенька" пошел". Есть такое дело. Дочерей моих, естественно, тоже узнают, это приятно", - сказал Максимов.
На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
19 декабря 2025 года он задал вопрос по налоговому законодательству. Путин, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне "Машенька" булочки, и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь". Предприниматель отправил российскому лидеру корзину с выпечкой и получил в ответ от президента корзину с угощениями и серебряный складень.