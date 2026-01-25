Рейтинг@Mail.ru
15:49 25.01.2026 (обновлено: 15:58 25.01.2026)
В Роспотребнадзоре сделали предупреждение из-за вспышки вируса Нипах
Роспотребнадзор дал рекомендации российским туристам на фоне вспышки вируса Нипах в Индии. РИА Новости, 25.01.2026
индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, россия, здоровье - общество, общество
Индия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире, Россия, Здоровье - Общество, Общество
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации российским туристам на фоне вспышки вируса Нипах в Индии.
"Вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных — например, от летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Путешественникам советуют избегать любых контактов с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, промывать продукты перед употреблением и пить воду из проверенных источников.
В Роспотребнадзоре призвали срочно обратиться к врачу в случае возникновения таких симптомов, как высокая температура, кашель и сильная головная боль.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Нипах распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным.
ИндияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В миреРоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
