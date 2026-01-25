В Роспотребнадзоре сделали предупреждение из-за вспышки вируса Нипах

"Вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных — например, от летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Нипах распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным.