Роспотребнадзор мониторит ситуацию в Индии из-за вспышки вируса Нипах

Там отметили, что в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.

"Вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных — например, от летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку. В последние годы вспышки вируса Нипах регулярно отмечаются в Индии, в то же время случаи заболевания людей регистрируются в странах Юго‑Восточной Азии", - добавили в пресс-службе.