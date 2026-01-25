Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор мониторит ситуацию в Индии из-за вспышки вируса Нипах - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/virus-2070179741.html
Роспотребнадзор мониторит ситуацию в Индии из-за вспышки вируса Нипах
Роспотребнадзор мониторит ситуацию в Индии из-за вспышки вируса Нипах - РИА Новости, 25.01.2026
Роспотребнадзор мониторит ситуацию в Индии из-за вспышки вируса Нипах
Роспотребнадзор мониторирует информацию об осложнении эпидситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T14:57:00+03:00
2026-01-25T14:57:00+03:00
здоровье - общество
индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953796144_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_53bfccb59b90a940b812814ef64ba20d.jpg
https://ria.ru/20260125/zoopark-2070179532.html
https://ria.ru/20260124/indiya-2070109934.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953796144_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_1c2093ba4e6c6ad2eaac66f0f2d6c0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Индия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор мониторит ситуацию в Индии из-за вспышки вируса Нипах

Роспотребнадзор: вирус Нипах передается от животных, людей и через пищу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор мониторирует информацию об осложнении эпидситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует.
Индийская летучая лисица - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Власти Индии начали проверку летучих мышей на вирус Нипах
Вчера, 14:55
"Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии", - рассказали в ведомстве.
Там отметили, что в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
"Вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных — например, от летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку. В последние годы вспышки вируса Нипах регулярно отмечаются в Индии, в то же время случаи заболевания людей регистрируются в странах Юго‑Восточной Азии", - добавили в пресс-службе.
Медицинские работники в одной из больниц Дели - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
СМИ: в Индии распространяется неизлечимый вирус, угрожающий эпидемией
24 января, 21:47
 
Здоровье - ОбществоИндияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала