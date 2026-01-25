https://ria.ru/20260125/vashington-2070220654.html
В Вашингтоне музеи и зоопарк закрылись из-за снежного шторма
В Вашингтоне музеи и зоопарк закрылись из-за снежного шторма - РИА Новости, 25.01.2026
В Вашингтоне музеи и зоопарк закрылись из-за снежного шторма
Музеи и зоопарк города Вашингтон закрылись на воскресенье и понедельник из-за накрывшего американскую столицу снежного шторма, убедился корреспондент РИА... РИА Новости, 25.01.2026
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Музеи и зоопарк города Вашингтон закрылись на воскресенье и понедельник из-за накрывшего американскую столицу снежного шторма, убедился корреспондент РИА Новости.
"Все смитсоновские музеи, национальный зоопарк, а также исследовательские центры закрыты в воскресенье 25 января и в понедельник 26 января из-за зимней погоды", - гласят надписи на входах в музеи, расположенные в центре Вашингтона.
На входах в некоторые из музеев работают дворники, которые очищают ступени и подходы к зданиям, однако двери остаются закрыты для посетителей.
Начиная с пятницы значительную часть территории США
накроет сильный снежный шторм. Fox Weather ранее сообщал, что свыше 235 миллионов американцев в более чем 40 штатах могут быть затронуты надвигающейся непогодой.
В аэропортах страны уже отменены сотни рейсов, намеченных на субботу.