В Вашингтоне музеи и зоопарк закрылись из-за снежного шторма - РИА Новости, 25.01.2026
22:56 25.01.2026
В Вашингтоне музеи и зоопарк закрылись из-за снежного шторма
Музеи и зоопарк города Вашингтон закрылись на воскресенье и понедельник из-за накрывшего американскую столицу снежного шторма, убедился корреспондент РИА...
В Вашингтоне музеи и зоопарк закрылись из-за снежного шторма

© AP Photo / Jeffrey T. BarnesПоследствия снегопада в США
© AP Photo / Jeffrey T. Barnes
Последствия снегопада в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Музеи и зоопарк города Вашингтон закрылись на воскресенье и понедельник из-за накрывшего американскую столицу снежного шторма, убедился корреспондент РИА Новости.
"Все смитсоновские музеи, национальный зоопарк, а также исследовательские центры закрыты в воскресенье 25 января и в понедельник 26 января из-за зимней погоды", - гласят надписи на входах в музеи, расположенные в центре Вашингтона.
На входах в некоторые из музеев работают дворники, которые очищают ступени и подходы к зданиям, однако двери остаются закрыты для посетителей.
Начиная с пятницы значительную часть территории США накроет сильный снежный шторм. Fox Weather ранее сообщал, что свыше 235 миллионов американцев в более чем 40 штатах могут быть затронуты надвигающейся непогодой.
В аэропортах страны уже отменены сотни рейсов, намеченных на субботу.
В США отменили более десяти тысяч рейсов из-за снежной бури
