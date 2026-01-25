Рейтинг@Mail.ru
Турецкий эксперт назвал российскую вакцину дверью в новую эру лечения рака
Хорошие новости
 
22:32 25.01.2026 (обновлено: 23:46 25.01.2026)
Турецкий эксперт назвал российскую вакцину дверью в новую эру лечения рака
Турецкий эксперт назвал российскую вакцину дверью в новую эру лечения рака - РИА Новости, 25.01.2026
Турецкий эксперт назвал российскую вакцину дверью в новую эру лечения рака
Разработанная в России вакцина против рака может кардинально изменить мировую индустрию онкологического лечения и открыть путь к новой медицинской парадигме,... РИА Новости, 25.01.2026
в мире
россия
михаил мурашко
хорошие новости
россия
в мире, россия, михаил мурашко
В мире, Россия, Михаил Мурашко, Хорошие новости
Турецкий эксперт назвал российскую вакцину дверью в новую эру лечения рака

Профессор Саран: российская вакцина может изменить индустрию лечения рака

АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Разработанная в России вакцина против рака может кардинально изменить мировую индустрию онкологического лечения и открыть путь к новой медицинской парадигме, такое мнение выразил председатель турецкого Фонда общественных исследований (KAV) профессор Ульви Саран.
"Эта вакцина способна потрясти глобальную индустрию лечения рака и открыть дверь в новую эру", — написал профессор в Х.
Препарат Ракурс 223Ra - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
ФМБА рассказало о поставках нового препарата для лечения рака
23 января, 02:57
По словам эксперта, новая вакцина, разработанная в России, принципиально отличается от традиционных методов лечения, таких как химиотерапия и лучевая терапия. Вместо прямого воздействия на опухоль она направлена на обучение иммунной системы распознавать и уничтожать раковые клетки.
Саран отметил, что результаты ранних исследований указывают на потенциал замедления роста опухолей, снижения риска рецидивов и увеличения продолжительности жизни пациентов. По его оценке, такой подход может оказаться более безопасным и избирательным по сравнению с классическими методами лечения, которые зачастую сопровождаются серьёзными побочными эффектами.
Эксперт также подчеркнул, что в случае широкого внедрения вакцина способна существенно изменить баланс сил на глобальном рынке онкологии, объём которого он оценивает примерно в 2,6 триллиона долларов. По его мнению, это может ускорить переход от модели, основанной на дорогостоящем лечении, к стратегии профилактики и иммунной защиты.
Разработка вакцины от рака идет по плану, выпущены первые валидационные серии на заводе, построенном для ее производства, рассказал ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее Мурашко сообщил, что Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В России стали бесплатными несколько методов лечения рака
16 января, 10:51
 
Хорошие новостиВ миреРоссияМихаил Мурашко
 
 
