Турецкий эксперт назвал российскую вакцину дверью в новую эру лечения рака

© Depositphotos.com / Alexander Raths Ученый во время работы в лаборатории

АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Разработанная в России вакцина против рака может кардинально изменить мировую индустрию онкологического лечения и открыть путь к новой медицинской парадигме, такое мнение выразил председатель турецкого Фонда общественных исследований (KAV) профессор Ульви Саран.

"Эта вакцина способна потрясти глобальную индустрию лечения рака и открыть дверь в новую эру", — написал профессор в Х.

По словам эксперта, новая вакцина, разработанная в России , принципиально отличается от традиционных методов лечения, таких как химиотерапия и лучевая терапия. Вместо прямого воздействия на опухоль она направлена на обучение иммунной системы распознавать и уничтожать раковые клетки.

Саран отметил, что результаты ранних исследований указывают на потенциал замедления роста опухолей, снижения риска рецидивов и увеличения продолжительности жизни пациентов. По его оценке, такой подход может оказаться более безопасным и избирательным по сравнению с классическими методами лечения, которые зачастую сопровождаются серьёзными побочными эффектами.

Эксперт также подчеркнул, что в случае широкого внедрения вакцина способна существенно изменить баланс сил на глобальном рынке онкологии, объём которого он оценивает примерно в 2,6 триллиона долларов. По его мнению, это может ускорить переход от модели, основанной на дорогостоящем лечении, к стратегии профилактики и иммунной защиты.

Разработка вакцины от рака идет по плану, выпущены первые валидационные серии на заводе, построенном для ее производства, рассказал ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко