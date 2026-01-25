Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 25.01.2026
Взрыв прогремел в воскресенье в городе Ахтырка Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.01.2026
сумская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Ахтырка Сумской области

В городе Ахтырка Сумской области прогремел взрыв

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в городе Ахтырка Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит воздушная тревога.
"В Ахтырке слышали взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Сотрудник украинского спецподразделения Омега - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В ДНР ликвидировали офицеров элитного спецназа ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаВ мире
 
 
