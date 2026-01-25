https://ria.ru/20260125/ukraina-2070221160.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Ахтырка Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Ахтырка Сумской области - РИА Новости, 25.01.2026
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Ахтырка Сумской области
Взрыв прогремел в воскресенье в городе Ахтырка Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T23:01:00+03:00
2026-01-25T23:01:00+03:00
2026-01-25T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20260125/dnr-2070216605.html
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Ахтырка Сумской области
В городе Ахтырка Сумской области прогремел взрыв