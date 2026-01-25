https://ria.ru/20260125/ukraina-2070220231.html
Во Львове депутат от партии Зеленского попал в смертельное ДТП
Во Львове депутат от партии Зеленского попал в смертельное ДТП - РИА Новости, 25.01.2026
Во Львове депутат от партии Зеленского попал в смертельное ДТП
Депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Орест Саламаха попал в дорожно-транспортное происшествие во Львове на западе Украины, после чего... РИА Новости, 25.01.2026
Во Львове депутат от партии Зеленского попал в смертельное ДТП
Депутат "Слуги народа" Саламаха погиб при ДТП, управляя квадроциклом