22:48 25.01.2026
Во Львове депутат от партии Зеленского попал в смертельное ДТП
Во Львове депутат от партии Зеленского попал в смертельное ДТП
в мире, львов, украина, владимир зеленский
В мире, Львов, Украина, Владимир Зеленский
Во Львове депутат от партии Зеленского попал в смертельное ДТП

Депутат "Слуги народа" Саламаха погиб при ДТП, управляя квадроциклом

© Фото : СоцсетиОрест Саламаха
Орест Саламаха - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : Соцсети
Орест Саламаха. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Орест Саламаха попал в дорожно-транспортное происшествие во Львове на западе Украины, после чего скончался, сообщает издание "Страна.ua".
"Во Львове погиб депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха. Он попал в ДТП, управляя квадроциклом. Депутата госпитализировали, однако он умер в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
 
В миреЛьвовУкраинаВладимир Зеленский
 
 
