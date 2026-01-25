Рейтинг@Mail.ru
Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в 2027 году - РИА Новости, 25.01.2026
22:11 25.01.2026 (обновлено: 22:15 25.01.2026)
Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в 2027 году
Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в 2027 году - РИА Новости, 25.01.2026
Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в 2027 году
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T22:11:00+03:00
2026-01-25T22:15:00+03:00
в мире
украина
киев
вильнюс
владимир зеленский
гитанас науседа
кароль навроцкий
евросоюз
украина
киев
вильнюс
в мире, украина, киев, вильнюс, владимир зеленский, гитанас науседа, кароль навроцкий, евросоюз, право и справедливость, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Вильнюс, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, Кароль Навроцкий, Евросоюз, Право и справедливость, Мирный план США по Украине
Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в 2027 году

Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.
Ранее вице-председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Якуб Брудзиньский в эфире радиостанции RMF FM заявил, что вступление Украины в ЕС в 2027 году крайне малоправдоподобно.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан
24 января, 16:21
"Мы хотим 2027 год (вступление в ЕС – ред.), когда Украина будет готова. Технически Украина будет готова в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров. Полностью технически Украина будет готова в 2027 году, на наш взгляд, мы хотим конкретную дату в нашем договоре об окончании войны, чтобы все стороны придерживались договоренностей", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Европейский парламент - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Евродепутат призвал прекратить финансировать Украину
23 января, 11:22
 
