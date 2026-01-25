Статус адвоката ничего не меняет для Ермака в деле Миндича, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Статус адвоката, который вернул себе бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, ничего не меняет в деле по Миндичу, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.