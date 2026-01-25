Статус адвоката ничего не меняет для Ермака в деле Миндича, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Статус адвоката, который вернул себе бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, ничего не меняет в деле по Миндичу, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Данные национальной ассоциации адвокатов Украины, с которыми ознакомилось РИА Новости, свидетельствуют о том, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак возобновил свою адвокатскую деятельность.
"Статус адвоката действует всегда, даже если деятельность приостановлена. И НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) всегда это знало. О подозрении ему по-прежнему может сообщить заместитель генпрокурора, глава САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) Александр Клименко или генпрокурор Руслан Кравченко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
НАБУ сообщило в ноябре 2025 года о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики. Обвинения были предъявлены семи членам преступной организации, причастной к коррупции, в том числе бежавшему с Украины соратнику Зеленского, бизнесмену Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле экс-министра энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.