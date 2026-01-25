Рейтинг@Mail.ru
Статус адвоката ничего не меняет для Ермака в деле Миндича, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070216899.html
Статус адвоката ничего не меняет для Ермака в деле Миндича, сообщили СМИ
Статус адвоката ничего не меняет для Ермака в деле Миндича, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.01.2026
Статус адвоката ничего не меняет для Ермака в деле Миндича, сообщили СМИ
Статус адвоката, который вернул себе бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, ничего не меняет в деле по Миндичу, сообщает украинское издание... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T21:52:00+03:00
2026-01-25T21:52:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_756eaf8879e6f0cbc880ed84b6566c18.jpg
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070185884.html
https://ria.ru/20260115/ermak-2068140868.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585df68eff96d6a88b6a3839a3b7c058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
Статус адвоката ничего не меняет для Ермака в деле Миндича, сообщили СМИ

Статус адвоката, который вернул себе Ермак, ничего не меняет в деле Миндича

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Статус адвоката, который вернул себе бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, ничего не меняет в деле по Миндичу, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Данные национальной ассоциации адвокатов Украины, с которыми ознакомилось РИА Новости, свидетельствуют о том, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак возобновил свою адвокатскую деятельность.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Раде хотят обратиться в НАБУ из-за новой схемы в "Энергоатоме"
Вчера, 16:01
"Статус адвоката действует всегда, даже если деятельность приостановлена. И НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) всегда это знало. О подозрении ему по-прежнему может сообщить заместитель генпрокурора, глава САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) Александр Клименко или генпрокурор Руслан Кравченко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
НАБУ сообщило в ноябре 2025 года о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики. Обвинения были предъявлены семи членам преступной организации, причастной к коррупции, в том числе бежавшему с Украины соратнику Зеленского, бизнесмену Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле экс-министра энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
НАБУ ведет в отношении Ермака досудебное расследование, заявил депутат Рады
15 января, 18:02
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала