Участились случаи бегства украинцев в Румынию и Молдавию, сообщили силовики
21:17 25.01.2026 (обновлено: 23:30 25.01.2026)
Участились случаи бегства украинцев в Румынию и Молдавию, сообщили силовики
Участились случаи бегства украинцев в Румынию и Молдавию, сообщили силовики
в мире
в мире, румыния, украина, молдавия
В мире, Румыния, Украина, Молдавия
© AP Photo / Hanna ArhirovaОфицеры Государственной пограничной службы Украины
Офицеры Государственной пограничной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. На Украине увеличилось число уклонистов, пытающихся прорваться через границу и сбежать в Румынию и Молдавию, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
Черновицкой области пограничники усилили контроль границы с Румынией из-за усилившегося потока уклонистов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в Румынию пытаются бежать наибольшее число украинских уклонистов, на втором месте находится Молдавия.
"В зимний период желающие скрыться из Украины выбирают очень опасные маршруты. Украинцы все больше предпочитают рисковать жизнью, пересекая границу, нежели отправляться на фронт", - отметил представитель силовых структур.
Участились случаи, когда группы украинцев "пытаются напролом прорвать границу", добавил он.
