"Наплыв туристов". СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов
25.01.2026
"Наплыв туристов". СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов
"Наплыв туристов". СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов - РИА Новости, 25.01.2026
"Наплыв туристов". СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов
Жители Украины на фоне блэкаута заполонили крупнейший в стране горнолыжный курорт Буковель, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 25.01.2026
украина, европа, денис шмыгаль, виталий кличко, дтэк, в мире
Украина, Европа, Денис Шмыгаль, Виталий Кличко, ДТЭК, В мире
"Наплыв туристов". СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов

Украинцы на фоне блэкаутов заполонили горнолыжный курорт Буковель

© REUTERS / Yan DobronosovБлэкаут в Днепропетровске, Украина
Блэкаут в Днепропетровске, Украина - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© REUTERS / Yan Dobronosov
Блэкаут в Днепропетровске, Украина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Жители Украины на фоне блэкаута заполонили крупнейший в стране горнолыжный курорт Буковель, сообщает "Страна.ua".
"На фоне блэкаутов во многих городах Украины на горнолыжном курорте Буковель наблюдается наплыв туристов", — говорится в публикации.
По данным издания, в этом туристическом комплексе "свет не отключают вообще", поскольку курорт сам напрямую импортирует электричество из Европы.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Киевский мэр Виталий Кличко уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.
Украина Европа Денис Шмыгаль Виталий Кличко ДТЭК В мире
 
 
