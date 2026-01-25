https://ria.ru/20260125/ukraina-2070209654.html
"Наплыв туристов". СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов
"Наплыв туристов". СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов - РИА Новости, 25.01.2026
"Наплыв туристов". СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов
Жители Украины на фоне блэкаута заполонили крупнейший в стране горнолыжный курорт Буковель, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 25.01.2026
"Наплыв туристов". СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов
Украинцы на фоне блэкаутов заполонили горнолыжный курорт Буковель