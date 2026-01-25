Политолог рассказал, почему Зеленский не идет на вывод войска из Донбасса

"Если украинцы в данном случае будут и дальше занимать нереалистичную позицию, тогда сложно будет говорить о перспективах заключения какого-то мирного соглашения, потому что все упирается в этот вопрос еще с момента президентского саммита в Анкоридже. Американцы на это согласились, а вот украинская сторона и европейская партия войны стараются этого не допустить и торпедировать процесс", - заключил он.