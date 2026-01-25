Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказал, почему Зеленский не идет на вывод войска из Донбасса - РИА Новости, 25.01.2026
18:53 25.01.2026
Политолог рассказал, почему Зеленский не идет на вывод войска из Донбасса
Политолог рассказал, почему Зеленский не идет на вывод войска из Донбасса
Владимир Зеленский не идет на вывод украинских войск из Донбасса, поскольку опасается утраты власти и возможной дестабилизации внутри страны, считает... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T18:53:00+03:00
2026-01-25T18:53:00+03:00
в мире
донбасс
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
донбасс
в мире, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Донбасс, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Политолог рассказал, почему Зеленский не идет на вывод войска из Донбасса

Дудаков: Зеленский не хочет выводить ВСУ из Донбасса из-за страха потери власти

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский не идет на вывод украинских войск из Донбасса, поскольку опасается утраты власти и возможной дестабилизации внутри страны, считает политолог-американист Малек Дудаков.
"Зеленский понимает, что для него очень высоки политические риски: если он примет такое решение, это будет колоссальный удар по его репутации и рейтингам. Есть угроза того, что он просто потеряет власть, и какие-нибудь ультраправые националисты постараются его свергнуть и устроить новый Майдан", - сказал онлайн-изданию News.ru политолог.
Также Дудаков заявил, что перспективы заключения мирного соглашения зависят от решения вопроса по выводу ВСУ из Донбасса.
"Если украинцы в данном случае будут и дальше занимать нереалистичную позицию, тогда сложно будет говорить о перспективах заключения какого-то мирного соглашения, потому что все упирается в этот вопрос еще с момента президентского саммита в Анкоридже. Американцы на это согласились, а вот украинская сторона и европейская партия войны стараются этого не допустить и торпедировать процесс", - заключил он.
В миреДонбассВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Обсуждения
