В Полтаве мужчину мобилизовали прямо из туалета

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Полтаве на Украине выбили дверь и мобилизовали мужчину прямо из туалета на автозаправочной станции (АЗС), сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Полтаве сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) выбили дверь и мобилизовали мужчину прямо из туалета на АЗС. Мужчина пытался убежать от них и спрятаться в уборной на заправке. Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир, которых сотрудники ТЦК тянули за руки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
24 января, 04:14