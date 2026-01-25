Рейтинг@Mail.ru
Папа римский призвал наращивать усилия по урегулированию на Украине - РИА Новости, 25.01.2026
16:54 25.01.2026 (обновлено: 16:58 25.01.2026)
Папа римский призвал наращивать усилия по урегулированию на Украине
Папа римский призвал наращивать усилия по урегулированию на Украине - РИА Новости, 25.01.2026
Папа римский призвал наращивать усилия по урегулированию на Украине
Папа Римский Лев XIV призвал наращивать усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что его продолжение усугубляет раскол между народами. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T16:54:00+03:00
2026-01-25T16:58:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
папа римский
украина
россия
сша
2026
в мире, украина, россия, сша, папа римский
В мире, Украина, Россия, США, Папа Римский
Папа римский призвал наращивать усилия по урегулированию на Украине

Лев XIV: продолжение конфликта на Украине усугубляет раскол между народами

ВАТИКАН, 25 янв - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV призвал наращивать усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что его продолжение усугубляет раскол между народами.
"Продолжение боевых действий с все более серьезными последствиями для мирного населения углубляет раскол между народами и отдаляет от нас справедливый и прочный мир. Я призываю всех еще больше наращивать усилия по прекращению этой войны", - заявил он по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России , США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
В миреУкраинаРоссияСШАПапа Римский
 
 
