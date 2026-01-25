https://ria.ru/20260125/ukraina-2070190770.html
Папа римский призвал наращивать усилия по урегулированию на Украине
Папа римский призвал наращивать усилия по урегулированию на Украине - РИА Новости, 25.01.2026
Папа римский призвал наращивать усилия по урегулированию на Украине
Папа Римский Лев XIV призвал наращивать усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что его продолжение усугубляет раскол между народами. РИА Новости, 25.01.2026
Папа римский призвал наращивать усилия по урегулированию на Украине
Лев XIV: продолжение конфликта на Украине усугубляет раскол между народами