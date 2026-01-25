https://ria.ru/20260125/ukraina-2070182519.html
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление об отношениях с Россией
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление об отношениях с Россией
Украина нуждается в межнациональном единстве с Россией и Белоруссией ради мира, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T15:22:00+03:00
2026-01-25T15:22:00+03:00
2026-01-25T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
белоруссия
артем дмитрук
дмитрий песков
василий небензя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
https://ria.ru/20260125/zapad-2070107448.html
https://ria.ru/20260125/peregovory-2070172954.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, белоруссия, артем дмитрук, дмитрий песков, василий небензя, верховная рада украины, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Белоруссия, Артем Дмитрук, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Верховная Рада Украины, ООН, НАТО
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление об отношениях с Россией
Дмитрук: Киеву нужна совместная жизнь с Москвой и Минском ради мира