Рейтинг@Mail.ru
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070182519.html
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление об отношениях с Россией
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление об отношениях с Россией
Украина нуждается в межнациональном единстве с Россией и Белоруссией ради мира, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T15:22:00+03:00
2026-01-25T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
белоруссия
артем дмитрук
дмитрий песков
василий небензя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
https://ria.ru/20260125/zapad-2070107448.html
https://ria.ru/20260125/peregovory-2070172954.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, белоруссия, артем дмитрук, дмитрий песков, василий небензя, верховная рада украины, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Белоруссия, Артем Дмитрук, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Верховная Рада Украины, ООН, НАТО
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление об отношениях с Россией

Дмитрук: Киеву нужна совместная жизнь с Москвой и Минском ради мира

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украина нуждается в межнациональном единстве с Россией и Белоруссией ради мира, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Нормальность — это не война и не вражда. Нормальность — это государственное мышление о единстве Украины, России и Белоруссии. Мы должны научиться воспринимать это как единственно верный путь", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Попался, вражина: выяснилось, кто вредит переговорам России и Украины
Вчера, 08:00
По словам Дмитрука, Киеву нужна жизнь без "вооруженных границ, навязанных извне кураторов и выполнения чужих заданий".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
СМИ рассказали, что задумали США и Украина в Донбассе
Вчера, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаБелоруссияАртем ДмитрукДмитрий ПесковВасилий НебензяВерховная Рада УкраиныООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала