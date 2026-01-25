Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники военкомата в Ровно избили мужчину, сообщил Гончаренко*
15:12 25.01.2026
Сотрудники военкомата в Ровно избили мужчину, сообщил Гончаренко*
Сотрудники военкомата в Ровно на западе Украины избили мужчину, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 25.01.2026
в мире, украина, россия, ровно, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Ровно, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
© Кадр видео из соцсетейСотрудники военкомата избивают мужчину в Ровно, Украина
Сотрудники военкомата избивают мужчину в Ровно, Украина - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники военкомата избивают мужчину в Ровно, Украина
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ровно на западе Украины избили мужчину, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"А вот и причина нелюбви населения к ТЦК (территориальным центрам комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Никто не считает нормальным избиение посреди дня. Никто не считает нормальной коррупцию. Никто не считает нормальным насилие. Но ТЦК Ровно имеет свои взгляды", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
На опубликованном им видео несколько человек в камуфляже избивают мужчину. Это происходит в помещении с кроватями, предположительно в военкомате.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
