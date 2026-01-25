Сотрудники военкомата в Ровно избили мужчину, сообщил Гончаренко*

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ровно на западе Украины избили мужчину, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"А вот и причина нелюбви населения к ТЦК (территориальным центрам комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Никто не считает нормальным избиение посреди дня. Никто не считает нормальной коррупцию. Никто не считает нормальным насилие. Но ТЦК Ровно имеет свои взгляды", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
На опубликованном им видео несколько человек в камуфляже избивают мужчину. Это происходит в помещении с кроватями, предположительно в военкомате.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России