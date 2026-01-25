https://ria.ru/20260125/ukraina-2070172799.html
Песков прокомментировал слова Зеленского о Европе
Песков прокомментировал слова Зеленского о Европе - РИА Новости, 25.01.2026
Песков прокомментировал слова Зеленского о Европе
Киевский режим готов кусать "руку дающего", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о Европе. РИА Новости, 25.01.2026
Песков прокомментировал слова Зеленского о Европе
Песков: киевский режим готов кусать и руку кормящего, и руку дающего