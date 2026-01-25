Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал слова Зеленского о Европе - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 25.01.2026 (обновлено: 14:05 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070172799.html
Песков прокомментировал слова Зеленского о Европе
Песков прокомментировал слова Зеленского о Европе - РИА Новости, 25.01.2026
Песков прокомментировал слова Зеленского о Европе
Киевский режим готов кусать "руку дающего", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о Европе. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T14:04:00+03:00
2026-01-25T14:05:00+03:00
европа
россия
давос
дмитрий песков
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069881986.html
европа
россия
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, давос, дмитрий песков, владимир зеленский
Европа, Россия, Давос, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Песков прокомментировал слова Зеленского о Европе

Песков: киевский режим готов кусать и руку кормящего, и руку дающего

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Киевский режим готов кусать "руку дающего", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о Европе.
"Киевский режим, он готов кусать и руку кормящего, и руку дающего, кусать кого угодно", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Глава МИД Италии поставил Зеленского на место
23 января, 14:36
 
ЕвропаРоссияДавосДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала