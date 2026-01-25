"Главная задача Зеленского". На Западе раскрыли план операции на Украине

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Европейские политики заинтересованы, чтобы конфликт на Украине продолжался еще как минимум полтора года, пишет издание L'AntiDiplomatico.
При этом авторов статьи с возмущением пишут о циничной позиции европейских лидеров, вынашивающих, по данным издания, отнюдь не мирные планы в отношении украинского конфликта.
"На самом деле европейцы, которые как в Риме, так и в Берлине говорят о сотрудничестве вооруженных сил и более тесном сотрудничестве военной промышленности, интересуются Украиной в очень конкретном смысле и требуют, чтобы Зеленский продолжал войну как минимум еще полтора года", — подчеркивается в статье.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. По сообщениям портала Axios, в вопросе по урегулирования украинского конфликта удалось достигнуть прогресса.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий отправки войск государств — членов НАТО в постсоветскую страну категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
