"Главная задача Зеленского". На Западе раскрыли план операции на Украине
07:06 25.01.2026 (обновлено: 07:08 25.01.2026)
"Главная задача Зеленского". На Западе раскрыли план операции на Украине
Европейские политики заинтересованы, чтобы конфликт на Украине продолжался еще как минимум полтора года, пишет издание L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 25.01.2026
в мире, европа, украина, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО, Мирный план США по Украине
L'AntiDiplomatico: ЕС требует, чтобы война на Украине длилась еще полтора года

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Европейские политики заинтересованы, чтобы конфликт на Украине продолжался еще как минимум полтора года, пишет издание L'AntiDiplomatico.
"Трехсторонний саммит в Аду-Даби между Россией, США и Украиной показывает важность международных переговоров, не считая маргинальных европейских канцелярий, которые пытаются каким-то образом донести свои голоса, но теперь уже подавлены", — говорится в публикации.
При этом авторов статьи с возмущением пишут о циничной позиции европейских лидеров, вынашивающих, по данным издания, отнюдь не мирные планы в отношении украинского конфликта.
"На самом деле европейцы, которые как в Риме, так и в Берлине говорят о сотрудничестве вооруженных сил и более тесном сотрудничестве военной промышленности, интересуются Украиной в очень конкретном смысле и требуют, чтобы Зеленский продолжал войну как минимум еще полтора года", — подчеркивается в статье.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. По сообщениям портала Axios, в вопросе по урегулирования украинского конфликта удалось достигнуть прогресса.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий отправки войск государств — членов НАТО в постсоветскую страну категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
В миреЕвропаУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерНАТОМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала