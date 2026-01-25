"Решили направить на айсберг". На Западе раскрыли меры против России

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Запад не способен победить Россию, тем более за счет выдачи Украине кредитов, заявил офицер Королевского военно-морского флота Великобритании в отставке Стив Джереми в эфире Запад не способен победить Россию, тем более за счет выдачи Украине кредитов, заявил офицер Королевского военно-морского флота Великобритании в отставке Стив Джереми в эфире YouTube-канала

"Очевидно же, что Россию невозможно победить, и все же европейские лидеры продолжают идти вперед. Похоже на то, как если бы политики находились на "Титанике" и решили направить его на айсберг российской военно-промышленной мощи, делая пробоины еще больше. Все это в итоге развалится", — отметил он.

По оценке Джереми, попытка нанести поражение России, обладающей колоссальной военно-промышленной мощью и высокоэффективными вооружениями, — самоубийство.

"Нельзя бросаться обеспеченными синтетическими долговыми обязательствами в русских и думать, что так мы можем выиграть войну. Нельзя и кредитами закидывать Украину, надеясь на победу. Россия производит больше снарядов, чем весь Запад вместе взятый. Она разрабатывает гиперзвуковые ракеты, против которых у нас нет защиты. <…> Как бы ни старались европейцы при поддержке США наказать Россию, скорее всего, это приведет к обратному эффекту", — резюмировал офицер.

В декабре страны Евросоюза не смогли договориться об использовании для помощи Киеву замороженных российских активов и решили выделить на это совместный заем на 90 миллиардов евро. Из них 60 миллиардов планируется потратить на военную помощь, причем приоритетными должны стать закупки вооружений из стран Европы.