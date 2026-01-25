Рейтинг@Mail.ru
"Решили направить на айсберг". На Западе раскрыли меры против России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 25.01.2026 (обновлено: 05:35 25.01.2026)
"Решили направить на айсберг". На Западе раскрыли меры против России
"Решили направить на айсберг". На Западе раскрыли меры против России - РИА Новости, 25.01.2026
"Решили направить на айсберг". На Западе раскрыли меры против России
Запад не способен победить Россию, тем более за счет выдачи Украине кредитов, заявил офицер Королевского военно-морского флота Великобритании в отставке Стив... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T05:33:00+03:00
2026-01-25T05:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
великобритания
виктор орбан
запад
2026
в мире, россия, украина, великобритания, виктор орбан, запад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Великобритания, Виктор Орбан, Запад
"Решили направить на айсберг". На Западе раскрыли меры против России

Офицер Джереми: нельзя победить Россию, закидывая Украину кредитами

Учения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Запад не способен победить Россию, тем более за счет выдачи Украине кредитов, заявил офицер Королевского военно-морского флота Великобритании в отставке Стив Джереми в эфире YouTube-канала.
"Очевидно же, что Россию невозможно победить, и все же европейские лидеры продолжают идти вперед. Похоже на то, как если бы политики находились на "Титанике" и решили направить его на айсберг российской военно-промышленной мощи, делая пробоины еще больше. Все это в итоге развалится", — отметил он.
Макрон отомстил России за унижение от Трампа
Вчера, 08:00
Макрон отомстил России за унижение от Трампа
Вчера, 08:00
По оценке Джереми, попытка нанести поражение России, обладающей колоссальной военно-промышленной мощью и высокоэффективными вооружениями, — самоубийство.
"Нельзя бросаться обеспеченными синтетическими долговыми обязательствами в русских и думать, что так мы можем выиграть войну. Нельзя и кредитами закидывать Украину, надеясь на победу. Россия производит больше снарядов, чем весь Запад вместе взятый. Она разрабатывает гиперзвуковые ракеты, против которых у нас нет защиты. <…> Как бы ни старались европейцы при поддержке США наказать Россию, скорее всего, это приведет к обратному эффекту", — резюмировал офицер.
В декабре страны Евросоюза не смогли договориться об использовании для помощи Киеву замороженных российских активов и решили выделить на это совместный заем на 90 миллиардов евро. Из них 60 миллиардов планируется потратить на военную помощь, причем приоритетными должны стать закупки вооружений из стран Европы.
Будапешт, Прага и Братислава не участвуют в обеспечении кредита. Как заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам декабрьского саммита, расплачиваться за него будут дети и внуки тех, кто приняли это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Теперь официально: НАТО предложили заняться терроризмом против России
23 января, 08:00
Теперь официально: НАТО предложили заняться терроризмом против России
23 января, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Великобритания, Виктор Орбан, Запад
 
 
