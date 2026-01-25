Рейтинг@Mail.ru
"Русские открыто смеются". В США оценили военные действия союзников Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:04 25.01.2026
"Русские открыто смеются". В США оценили военные действия союзников Украины
"Русские открыто смеются". В США оценили военные действия союзников Украины - РИА Новости, 25.01.2026
"Русские открыто смеются". В США оценили военные действия союзников Украины
Западная военно-политическая поддержка Киева, которую оказывали некомпетентные специалисты, привела Украину к катастрофе, заявил американский военный аналитик... РИА Новости, 25.01.2026
"Русские открыто смеются". В США оценили военные действия союзников Украины

Аналитик Мартьянов: помощь Запада привела Украину к краху

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Западная военно-политическая поддержка Киева, которую оказывали некомпетентные специалисты, привела Украину к катастрофе, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"Русские открыто смеются над западными военными. <…> Главный момент во всем этом — то, что происходит на Украине, прекращающей свое существование у нас на глазах. <…> Это полный провал. <…> К этой ситуации привел идиотский шаг на Украине некомпетентных, промытых идеологов из Госдепа, вроде Виктории Нуланд, и всех тех парней из ЦРУ и МИ-6, которых в нормальной стране не допустили бы даже к стрижке газона", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
21 января, 08:00
При этом Мартьянов подчеркнул, что Россия сегодня просто вынуждена проявлять решительность на поле боя, как это было уже много раз в ее истории.
"Но есть определенные круги, которые осознают, что США могут получить гораздо больше сотрудничая с Россией и Китаем, а не проявляя враждебность и агрессивность. Как бы печально это ни было, сила решает все. Соотношение сил и средств определяет исход. Поле боя сегодня выступает, так сказать, главным источником власти и влияния в мире. И поэтому русские делают то, что делают — побеждают врагов снова и снова. Они занимаются этим уже тысячу лет", — заключил аналитик.
По данным Минобороны, российские войска в минувшие сутки завершили освобождение населенного пункта Старица в Харьковской области. Потери ВСУ на всех участках фронта составили около 1305 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Жалкие беспринципные твари: почему европейцы побежали за защитой к России
18 января, 08:00
 
