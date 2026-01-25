Рейтинг@Mail.ru
Размещение на Украине иностранных военных неприемлемо, заявили в МИД - РИА Новости, 25.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 25.01.2026
Размещение на Украине иностранных военных неприемлемо, заявили в МИД
Размещение на Украине иностранных военных неприемлемо, заявили в МИД
РИА Новости: Полищук заявил, что западные силы на Украине будут законной целью

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Размещение на территории Украины западных воинских подразделений неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Размещение на территории Украины западных воинских подразделений, складов и иной инфраструктуры неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция. Все западные военные объекты, развернутые на Украине, будут рассматриваться в качестве законных военных целей Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он.
"Должны поступить жестко". На Западе раскрыли план в отношении Зеленского
Специальная военная операция на Украине
 
 
