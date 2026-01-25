Рейтинг@Mail.ru
Невеста Кулебы открыла второй секс-шоп в Кракове - РИА Новости, 25.01.2026
03:47 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070128646.html
Невеста Кулебы открыла второй секс-шоп в Кракове
Невеста Кулебы открыла второй секс-шоп в Кракове - РИА Новости, 25.01.2026
Невеста Кулебы открыла второй секс-шоп в Кракове
Невеста бывшего украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Светлана Павелецкая, открыла второй секс-шоп, на этот раз в польском Кракове, вскоре после... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T03:47:00+03:00
2026-01-25T03:47:00+03:00
в мире
украина
краков
польша
дмитрий кулеба
украина
краков
польша
в мире, украина, краков, польша, дмитрий кулеба
В мире, Украина, Краков, Польша, Дмитрий Кулеба
Невеста Кулебы открыла второй секс-шоп в Кракове

РИА Новости: невеста Кулебы открыла секс-шоп в апарт-отеле в Кракове

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Невеста бывшего украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Светлана Павелецкая, открыла второй секс-шоп, на этот раз в польском Кракове, вскоре после начала отопительного сезона 2025 года на Украине, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Ранее Павелецкая предложила гражданам Украины греться секс-игрушками в условиях отключения отопления и электроснабжения.
Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Спутница Кулебы использует тему войны для продвижения секс-шопа в Киеве
14 декабря 2025, 05:52
Павелецкая, еще одна гражданка Украины и гражданка Польши являются соучредителями-партнерами общества с ограниченной ответственностью N'JOY, зарегистрированного 12 ноября 2025 года, с уставным капиталом в 5 тысяч злотых (более 105 тысяч рублей), свидетельствуют изученные РИА Новости данные реестра коммерческих организаций Польши.
При этом в Киеве у Павелецкой есть магазин с таким же названием, специализирующийся на продаже товаров для взрослых.
Расположение в Кракове подобрано в соответствии со специализацией - магазин находится на первом этаже апарт-отеля.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На Украине раскритиковали Кулебу за призыв ходить в рестораны
19 января, 15:00
Согласно доступным юридическим данным, организация специализируется на продаже одежды, косметики и продуктов гигиены.
Сам Кулеба в своих соцсетях призывал жителей Украины попить кофе вне дома, пообедать в ресторане и купить что-нибудь вкусное в киоске на фоне сложной экономической ситуации и постоянных отключений электроэнергии и отопления. В комментариях к записи жители Украины пошутили, что возьмут ради этого кредит, назвали Кулебу лицемером и сказали, что хорошо бы государству заняться поддержкой бизнеса.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Дмитрий Кулеба с женой на концерте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Турции обратили внимание на развлечения Кулебы на фоне потерь ВСУ
11 декабря 2025, 07:06
 
