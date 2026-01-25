Невеста Кулебы открыла второй секс-шоп в Кракове

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Невеста бывшего украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Светлана Павелецкая, открыла второй секс-шоп, на этот раз в польском Кракове, вскоре после начала отопительного сезона 2025 года на Украине, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.