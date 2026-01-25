Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили обещание Британии и Франции разместить войска на Украине - РИА Новости, 25.01.2026
03:08 25.01.2026
В МИД оценили обещание Британии и Франции разместить войска на Украине
В МИД оценили обещание Британии и Франции разместить войска на Украине
в мире, россия, франция, украина, алексей полищук, снг
В мире, Россия, Франция, Украина, Алексей Полищук, СНГ
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя в интервью РИА Новости письменное обещание Британии и Франции разместить войска на Украине, заявил, что такие "силы" не принесут мира.
"Это в полной мере относится к так называемым многонациональным силам, которые хочет создать так называемая коалиция желающих во главе с Лондоном и Парижем. Такие "силы" не принесут мира и не гарантируют безопасности. Наоборот, они подрывают мирные усилия и несут прямую угрозу безопасности как России, так и Европы", - заявил Полищук.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан
