02:04 25.01.2026 (обновлено: 02:05 25.01.2026)
Полковник Макгрегор: Запад должен содействовать отстранению Зеленского от власти

© REUTERS / Annegret HilseВладимир Зеленский
© REUTERS / Annegret Hilse
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Запад может отстранить главу проворовавшегося киевского режима Владимира Зеленского от власти, но не использует эту возможность, заявил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Киевский коррумпированный режим — клептократия, какой мы раньше еще не видели. <…> Их миссия заключается в том, чтобы нанести ущерб русским. <…> Сам факт их присутствия уже представляет угрозу — это и есть ущерб", — отметил он.
Вместе с тем полковник предложил план по смене власти на Украине и нормализации ситуации в стране.
"Запад отказывается использовать ту власть и полномочия, которые у него есть — а это включает в себя отстранение Зеленского и окружающих его преступников от власти. Можно было бы поставить в Киеве кого-то во главе временного правительства, кто не имеет неонацистского прошлого и кто не принадлежит к клике Зеленского, и сказать: "Твоя задача — положить этому конец, а мы тебя поддержим". Но мы этого не делаем. <…> Мы должны поступить жестко с этим человеком, Зеленским", — подчеркнул Макгрегор.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
