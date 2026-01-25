Рейтинг@Mail.ru
Европейские гарантии безопасности Украине не так важны, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2026
01:59 25.01.2026
Европейские гарантии безопасности Украине не так важны, пишут СМИ
Европейские гарантии безопасности Украине не так важны, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2026
Европейские гарантии безопасности Украине не так важны, пишут СМИ
Европейские гарантии безопасности Украине подкреплены парой солдат и вертолетов и не так важны, как американские, пишет газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 25.01.2026
Европейские гарантии безопасности Украине не так важны, пишут СМИ

Politico: европейские гарантии Украине подкреплены парой солдат и не так важны

ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Европейские гарантии безопасности Украине подкреплены парой солдат и вертолетов и не так важны, как американские, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Усилия "коалиции желающих" - это мило. У них есть пара вертолетов, пара солдат, пара гарантий здесь и там, но если вы говорите с украинцами, действительную важность имеют американские гарантии безопасности", - цитирует газета чиновника.
Как говорится в сообщении, США не собираются отправлять свои силы на Украину, и будут поддерживать Киев разведданными и спутниковой информацией.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Что с вами не так?" Новый план ЕС по Украине вызвал изумление на Западе
Вчера, 10:21
 
