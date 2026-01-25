МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Прошедший на неделе форум в Давосе обозначил изменение мирового порядка и зафиксировал окончательный крах Запада на Украине, пишет норвежский портал Steigan.
"Ежегодного собрание в Давосе больше напоминает контролируемое уничтожение. <…> Миропорядок, в котором доминировали США, больше не существует. НАТО потерпела окончательное поражение на Украине, а американцы освобождаются от старых обязательств", — указывается в материале.
Автор статьи отмечает, что на этом собрании западные элиты оказались вынуждены критиковать друг друга и перекладывать ответственность за развал привычного для них мироустройства. Так, глобалисты, которые являются ядром поддержки киевского режима в борьбе с Россией, навлекли на себя гнев миллиардов людей.
"Факт, что самые богатые капиталисты мира сейчас действуют таким образом, показывает, что они понимают, что их мало, что они боятся и что против них выступают миллиарды людей", — подытожил он.
Всемирный экономический форум в Давосе проходил 19-23 января. Если до начала события Украина считались одной из главных тем предстоящих встреч в Давосе, то в итоге, по сообщениям издания Financial Times, прошедшее мероприятие стало настоящим ударом для Владимира Зеленского.