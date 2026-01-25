Рейтинг@Mail.ru
01:26 25.01.2026 (обновлено: 10:30 25.01.2026)
"Больше не существует": на Западе раскрыли, что произошло на Украине
Прошедший на неделе форум в Давосе обозначил изменение мирового порядка и зафиксировал окончательный крах Запада на Украине, пишет норвежский портал Steigan. РИА Новости, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Прошедший на неделе форум в Давосе обозначил изменение мирового порядка и зафиксировал окончательный крах Запада на Украине, пишет норвежский портал Steigan.
"Ежегодного собрание в Давосе больше напоминает контролируемое уничтожение. <…> Миропорядок, в котором доминировали США, больше не существует. НАТО потерпела окончательное поражение на Украине, а американцы освобождаются от старых обязательств", — указывается в материале.
"Сотрут в порошок". В США предупредили Зеленского после речи в Давосе
23 января, 19:54
Автор статьи отмечает, что на этом собрании западные элиты оказались вынуждены критиковать друг друга и перекладывать ответственность за развал привычного для них мироустройства. Так, глобалисты, которые являются ядром поддержки киевского режима в борьбе с Россией, навлекли на себя гнев миллиардов людей.
"Факт, что самые богатые капиталисты мира сейчас действуют таким образом, показывает, что они понимают, что их мало, что они боятся и что против них выступают миллиарды людей", — подытожил он.
"Так продолжаться не может": на Западе высказались о переговорах с Россией
00:19
Всемирный экономический форум в Давосе проходил 19-23 января. Если до начала события Украина считались одной из главных тем предстоящих встреч в Давосе, то в итоге, по сообщениям издания Financial Times, прошедшее мероприятие стало настоящим ударом для Владимира Зеленского.
 
