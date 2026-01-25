"Она просто распадется". На Западе потребовали поменять подход к Украине

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Западные страны, Украина и Россия могут отказаться от агрессивной политики и мирно сосуществовать, заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"Все стороны вполне могли бы ужиться, если бы просто отказались от воинственной политики. Главная ошибка Европы — русофобия, представление, что Россия по своей природе и сути злая и потому выступает неизбежным врагом Европы. Это неправда. <…> Русофобия Восточной Европы не должна была определять европейскую политику в целом. Так Европа сама себя загнала в ловушку — и остается в ней", — отметил он.
По мнению Сакса, продолжение агрессивной политики Европы по отношению к Россию неминуемо приведет к разрушению ЕС.
"Но если бы Европа задумалась, что ее политикам дается с трудом, то увидела бы, что даже сегодня возможно установить мир с Россией. Он мог бы основываться на нейтралитете государств, находящихся между ЕС и Россией, прежде всего Украины. В этом и заключалась вся идея мирного урегулирования. <…> Важно, чтобы Европа осознала: если она продолжит войну с Россией, то в итоге окажется ни с чем — просто распадется", — подчеркнул профессор.
