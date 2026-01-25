Рейтинг@Mail.ru
01:19 25.01.2026
"Она просто распадется". На Западе потребовали поменять подход к Украине
"Она просто распадется". На Западе потребовали поменять подход к Украине
2026-01-25T01:19:00+03:00
2026-01-25T01:25:00+03:00
в мире
европа
евросоюз
украина
россия
чикагский университет
в мире, европа, евросоюз, украина, россия, чикагский университет
В мире, Европа, Евросоюз, Украина, Россия, Чикагский университет
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Западные страны, Украина и Россия могут отказаться от агрессивной политики и мирно сосуществовать, заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"Все стороны вполне могли бы ужиться, если бы просто отказались от воинственной политики. Главная ошибка Европы — русофобия, представление, что Россия по своей природе и сути злая и потому выступает неизбежным врагом Европы. Это неправда. <…> Русофобия Восточной Европы не должна была определять европейскую политику в целом. Так Европа сама себя загнала в ловушку — и остается в ней", — отметил он.
Европа нашла своего спасителя от Трампа и Путина
Вчера, 08:00
По мнению Сакса, продолжение агрессивной политики Европы по отношению к Россию неминуемо приведет к разрушению ЕС.
"Но если бы Европа задумалась, что ее политикам дается с трудом, то увидела бы, что даже сегодня возможно установить мир с Россией. Он мог бы основываться на нейтралитете государств, находящихся между ЕС и Россией, прежде всего Украины. В этом и заключалась вся идея мирного урегулирования. <…> Важно, чтобы Европа осознала: если она продолжит войну с Россией, то в итоге окажется ни с чем — просто распадется", — подчеркнул профессор.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. По сообщениям портала Axios, в вопросе по урегулирования украинского конфликта удалось достигнуть прогресса.
Макрон отомстил России за унижение от Трампа
Вчера, 08:00
 
