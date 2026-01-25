Рейтинг@Mail.ru
25.01.2026
00:02 25.01.2026
Депутат на Украине скрывал доходы, проживая в украшенном позолотой доме
Депутат на Украине скрывал доходы, проживая в украшенном позолотой доме
Депутат на Украине скрывал доходы, проживая в украшенном позолотой доме
Депутат районного совета в Закарпатской области на западе Украины скрывал миллионные доходы, проживая в частном доме, украшенном позолотой, сообщила... РИА Новости, 25.01.2026
Депутат на Украине скрывал доходы, проживая в украшенном позолотой доме

На Украине чиновник скрывал миллионные доходы, проживая в доме с позолотой

© РИА Новости / Виталий Залесский
Сотрудник полиции на Украине
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутат районного совета в Закарпатской области на западе Украины скрывал миллионные доходы, проживая в частном доме, украшенном позолотой, сообщила региональная прокуратура.
По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год чиновник не указал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 миллиона гривен или около 194 тысяч долларов. В частности, он скрыл факты владения элитными автомобилями и многомиллионные доходы из неустановленных источников. Прокуратура квалифицировала это как умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию о доходах, а также как легализацию имущества, полученного преступным путем.
"Закарпатская областная прокуратура предъявила обвинения депутату Береговского районного совета в предоставлении заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится на странице прокуратуры в социальной сети Facebook*. Имя подозреваемого не называется.
Прокуратура опубликовала фото роскошных интерьеров в доме у депутата. Стены, лестницы и мебель в жилище чиновника украшены позолотой, пол выложен белым мрамором.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
