Депутат на Украине скрывал доходы, проживая в украшенном позолотой доме
Депутат районного совета в Закарпатской области на западе Украины скрывал миллионные доходы, проживая в частном доме, украшенном позолотой, сообщила
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутат районного совета в Закарпатской области на западе Украины скрывал миллионные доходы, проживая в частном доме, украшенном позолотой, сообщила региональная прокуратура.
По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год чиновник не указал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 миллиона гривен или около 194 тысяч долларов. В частности, он скрыл факты владения элитными автомобилями и многомиллионные доходы из неустановленных источников. Прокуратура квалифицировала это как умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию о доходах, а также как легализацию имущества, полученного преступным путем.
"Закарпатская областная прокуратура предъявила обвинения депутату Береговского районного совета в предоставлении заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится на странице прокуратуры в социальной сети Facebook*. Имя подозреваемого не называется.
Прокуратура опубликовала фото роскошных интерьеров в доме у депутата. Стены, лестницы и мебель в жилище чиновника украшены позолотой, пол выложен белым мрамором.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.