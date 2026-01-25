Депутат на Украине скрывал доходы, проживая в украшенном позолотой доме

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год чиновник не указал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 миллиона гривен или около 194 тысяч долларов. В частности, он скрыл факты владения элитными автомобилями и многомиллионные доходы из неустановленных источников. Прокуратура квалифицировала это как умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию о доходах, а также как легализацию имущества, полученного преступным путем.