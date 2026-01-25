Уиткофф похвалил переводчика Путина

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф назвал переводчика президента России Владимира Путина легендой.
Переводчиком главы государства является старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков.
"О, легенда! Я теперь могу распознать ваш голос", - сказал Уиткофф переводчику перед началом переговоров с Путиным в четверг, кадры опубликованы в телеграм-канале журналиста "России1" Павла Зарубина.
Уиткофф подчеркнул, что голос Садыкова - "лучший голос на всей земле".
Президент РФ Владимир Путин в ночь на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На переговорах, которые продолжались около четырех часов, стороны обсудили вопросы украинского урегулирования, договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности и о встрече руководителей двусторонней группы по экономическим делам в Абу-Даби.