Переводчик Уиткоффа рассказал, о чем думал перед переговорами в Кремле

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Переводчик спецпосланника президента США Стива Уиткоффа Переводчик спецпосланника президента США Стива Уиткоффа рассказал , о чем думал перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Новые кадры из кулуаров встречи опубликовал в воскресенье в своем Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин

Путин в ночь на 23 января провел в Кремле встречу с американской делегацией во главе с Уиткоффом . Переговоры проходили в представительском кабинете. Одна из особенностей этого зала - высокий сводчатый потолок.

Эта деталь привлекла внимание переводчика от американской стороны, который оказался в Кремле впервые.

"Я когда профессионально вижу купол, - это все, я понимаю, что предстоит", - поделился он впечатлениями со своим российским коллегой.

"Дело в том, что для переводчика, когда купол, то существует эхо. И иногда, когда мы видим большой конференц-стол и есть купол, то докладчика часто не очень хорошо слышно", - пояснил американский переводчик позже в беседе с Зарубиным.

На кадрах видно, что перед началом встречи он также попросил российского коллегу помочь протестировать, как в этом зале будут звучать голоса.