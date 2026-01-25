Рейтинг@Mail.ru
12:02 25.01.2026
Переводчик Уиткоффа рассказал, о чем думал перед переговорами в Кремле
О чем думал переводчик Уиткоффа и Кушнера перед началом переговоров в Кремле ? Уникальные кадры полностью - сегодня только в 22.30 по вашему времени в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия» Подписывайтесь на канал «Зарубин», чтобы раньше видеть больше остальных
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Переводчик спецпосланника президента США Стива Уиткоффа рассказал, о чем думал перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Новые кадры из кулуаров встречи опубликовал в воскресенье в своем Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин.
