Переводчик Уиткоффа рассказал, о чем думал перед переговорами в Кремле
Переводчик Уиткоффа рассказал, о чем думал перед переговорами в Кремле - РИА Новости, 25.01.2026
Переводчик Уиткоффа рассказал, о чем думал перед переговорами в Кремле
Переводчик спецпосланника президента США Стива Уиткоффа рассказал, о чем думал перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Уникальные кадры из кулуаров встречи с американской делегацией в Кремле
О чем думал переводчик Уиткоффа и Кушнера перед началом переговоров в Кремле ? Уникальные кадры полностью - сегодня только в 22.30 по вашему времени в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия»
Подписывайтесь на канал «Зарубин», чтобы раньше видеть больше остальных
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Переводчик спецпосланника президента США Стива Уиткоффа рассказал
, о чем думал перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Новые кадры из кулуаров встречи опубликовал в воскресенье в своем Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин
.
Путин
в ночь на 23 января провел в Кремле встречу с американской делегацией во главе с Уиткоффом
. Переговоры проходили в представительском кабинете. Одна из особенностей этого зала - высокий сводчатый потолок.
Эта деталь привлекла внимание переводчика от американской стороны, который оказался в Кремле впервые.
"Я когда профессионально вижу купол, - это все, я понимаю, что предстоит", - поделился он впечатлениями со своим российским коллегой.
"Дело в том, что для переводчика, когда купол, то существует эхо. И иногда, когда мы видим большой конференц-стол и есть купол, то докладчика часто не очень хорошо слышно", - пояснил американский переводчик позже в беседе с Зарубиным.
На кадрах видно, что перед началом встречи он также попросил российского коллегу помочь протестировать, как в этом зале будут звучать голоса.
"У меня голос довольно громкий, поэтому я думаю, что будет все нормально", - отметил американский переводчик после проверки звука.