Пляж — за полцены: где дешево отдохнуть на море зимой

По сравнению с новогодними цены по некоторым пляжным направлениям снизились на треть, а то и вполовину. Какие страны выбрать для отдыха у теплого моря и сколько удастся сэкономить, если отправиться в отпуск посреди зимы, — в материале РИА Новости.

Выгодный период

Египет подешевел вдвое, сообщает АТОР. Заметно упали цены в ОАЭ. Есть туры на десять дней с вылетом из Москвы и проживанием в "четверке" с завтраками за сто тысяч рублей на двоих, подсчитали в ассоциации.

Юго-Восточная Азия подороже — от 150 тысяч. С перелетом.

"На Египет, ОАЭ и Турцию спрос сейчас пониженный. Там высокий сезон стартует в марте-апреле. Обычно на майские праздники туроператоры уже запускают чартерные программы", — объясняют эксперты SpaceTravel.

Таиланд, Вьетнам, Индия, Мальдивы, Шри-Ланка в феврале подорожают. Это связано с восточным Новым годом и наплывом китайских туристов.

Сколько стоит отдых в Египте

Египет — самое востребованное в январе направление у россиян, отправляющихся за границу, сообщает АТОР. Туда летят 27 процентов туристов.

В Хургаде и Шарм-еш-Шейхе не жарко: 22 градуса днем. Вечером — 15-17. Вода — 22. Тур на двоих на десять дней — от 90 тысяч рублей с перелетом, отмечают в АТОР. "Все включено", естественно, дороже.

В феврале цены поднимутся процентов на 25. К концу марта — на все сто.

Недорогие Эмираты

Больше всего по сравнению с Новым годом подешевели Дубай, Рас-эль-Хайм и Фуджейр, особенно четыре и пять звезд городского и пляжного формата, говорят в Fun&Sun. Люксового сегмента (премиальные "пятерки") это тоже коснулось.

Хороший отель в ОАЭ с системой "все включено", который в праздничные даты стоил более 500 тысяч рублей на двоих за неделю вместе с перелетом, — теперь 300 тысяч. "Главный драйвер — не сниженные тарифы в гостиницах, а подешевевшая авиаперевозка. При этом в Эмиратах теплое море, комфортная погода, которая позволит гулять, ездить на шопинг и экскурсии", — объясняют в Space Travel.

Минимальные цены недельного отдыха в ОАЭ сопоставимы с египетскими — около 90 тысяч рублей за двоих. Правда, за эти деньги на курортах Шарм-еш-Шейха и Хургады можно рассчитывать на "все включено", уточнили в "Русском Экспрессе".

Спрос в Азии обеспечит Китай

Тем, кто готов потратить на январский отдых до 150 тысяч рублей на двоих, подойдет китайский остров Хайнань, Таиланд и Вьетнам, перечисляют в АТОР. Это на десять дней с перелетом. Питание, как правило, — только завтраки.

До конца января выгодные цены сохранятся, указывают в Fun&Sun. Но в феврале китайские туристы создадут ажиотажный спрос с соответствующими последствиями.

Оман, Индия, Бали и даже Турция

В Турции зимой солнечно, днем около 20 градусов, но море холодное. Значит, нужны варианты с подогреваемыми бассейнами. "Хороший отель — от 200 тысяч рублей. В сезон такие стоят больше 400 тысяч", — сообщили в SpaceTravel.

Оманский курорт Салала с перелетом (в "четверке" с завтраком) — от 133 тысяч рублей на двоих, проинформировали в Fun&Sun.