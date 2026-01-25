Рейтинг@Mail.ru
Канада занимается саморазрушением, сотрудничая с Китаем, заявил Трамп - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/tramp-2070215576.html
Канада занимается саморазрушением, сотрудничая с Китаем, заявил Трамп
Канада занимается саморазрушением, сотрудничая с Китаем, заявил Трамп - РИА Новости, 25.01.2026
Канада занимается саморазрушением, сотрудничая с Китаем, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Канада занимается саморазрушением, сотрудничая с Китаем. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T21:37:00+03:00
2026-01-25T21:37:00+03:00
в мире
китай
сша
канада
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606656_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9736632ea21bd75a274598cb82524eb.jpg
https://ria.ru/20260124/trump-2070085718.html
китай
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b23f4cd9cfd5a49b77953b25209103cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Китай, США, Канада, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Канада занимается саморазрушением, сотрудничая с Китаем, заявил Трамп

Трамп: Канада систематически разрушает себя, сотрудничая с Китаем

© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Канада занимается саморазрушением, сотрудничая с Китаем.
"Канада систематически разрушает себя. Сделка с Китаем - катастрофа для них", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, он ожидает, что сделка с Пекином станет одной из худших в истории.
Трамп ранее заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп рассказал, как США ответят на сделку Канады с Китаем
24 января, 17:13
 
В миреКитайСШАКанадаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала