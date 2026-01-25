Рейтинг@Mail.ru
12:22 25.01.2026
Песков назвал приоритет политики Трампа
Песков назвал приоритет политики Трампа
Президент США Дональд Трамп в первую очередь отстаивает интересы своей страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2026
2026
Песков назвал приоритет политики Трампа

Песков: Трамп в первую очередь отстаивает интересы своей страны

© AP Photo / Seth WenigПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в первую очередь отстаивает интересы своей страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он назвал Трампа опытным политиком, который основывает свои подходы на принципах сурового, беспощадного бизнеса.
"И он отстаивает и свои интересы, конечно, в первую очередь, и интересы своей страны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Песков назвал Трампа уникальным президентом США
23 февраля 2025, 12:57
 
