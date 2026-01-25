https://ria.ru/20260125/tramp-2070165285.html
Песков назвал приоритет политики Трампа
Песков назвал приоритет политики Трампа - РИА Новости, 25.01.2026
Песков назвал приоритет политики Трампа
Президент США Дональд Трамп в первую очередь отстаивает интересы своей страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T12:22:00+03:00
2026-01-25T12:22:00+03:00
2026-01-25T12:23:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_0:30:5184:2946_1920x0_80_0_0_b87603b981f002db66d731f2459d8874.jpg
https://ria.ru/20250223/peskov-2001115816.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_518:0:5126:3456_1920x0_80_0_0_df7ce7067a49a78e5ddf0f31c287e575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков назвал приоритет политики Трампа
Песков: Трамп в первую очередь отстаивает интересы своей страны