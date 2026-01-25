https://ria.ru/20260125/tramp-2070154329.html
СМИ: Трамп отчитал премьера Дании по теме Гренландии в январе 2025 года
Президент США Дональд Трамп отчитывал премьера Дании Метте Фредериксен по теме Гренландии в течение 45 минут в январе прошлого года, пишет газета New York Times РИА Новости, 25.01.2026
