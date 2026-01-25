Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп отчитал премьера Дании по теме Гренландии в январе 2025 года
10:34 25.01.2026
СМИ: Трамп отчитал премьера Дании по теме Гренландии в январе 2025 года
СМИ: Трамп отчитал премьера Дании по теме Гренландии в январе 2025 года
Президент США Дональд Трамп отчитывал премьера Дании Метте Фредериксен по теме Гренландии в течение 45 минут в январе прошлого года, пишет газета New York Times РИА Новости, 25.01.2026
СМИ: Трамп отчитал премьера Дании по теме Гренландии в январе 2025 года

© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отчитывал премьера Дании Метте Фредериксен по теме Гренландии в течение 45 минут в январе прошлого года, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
"Трамп 7 января 2025 года, ещё до своей инаугурации, впервые заявил, что не исключает применения военной силы для получения Гренландии... На следующей неделе у Фредериксен состоялся бурный телефонный разговор с Трампом. Трамп отчитывал её в течение 45 минут", - говорится в сообщении.
В беседе с изданием Фредериксен отметила, что Трамп "умеет говорить очень чётко", однако и она "тоже". При этом датский премьер не захотела говорить о прошедшем в январе прошлого года разговоре с американским лидером.
"Телефонный разговор между двумя коллегами должен оставаться телефонным разговором между двумя коллегами", - заявила она газете.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Здание парламента в столице Гринландии Нууке - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Бездомный в Гренландии согласился стать американцем за деньги
