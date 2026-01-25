Воскресенье в Москве может стать самым холодным днем зимы

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воскресенье в Москве может стать на данный момент самым холодным днем текущей зимы, температура опустится до минус 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России не изменится и будет определяться гребнем сибирского антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха в мегаполисе составит минус 13 - минус 16, что на 9 градусов ниже положенной в январе климатической нормы. Это будет самый холодный день текущей зимы", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что атмосферное давление будет высокое и стабильное - 755 миллиметров ртутного столба. Высота снежного покрова составит 31 сантиметр.
"В ночь на понедельник и в утренние часы сохранится аномально холодная погода, осадки маловероятны. Минимально термометр в Москве покажет минус 17 - минус 20", - подчеркнул Тишковец.
