Воскресенье в Москве может стать самым холодным днем зимы

Синоптик уточнил, что атмосферное давление будет высокое и стабильное - 755 миллиметров ртутного столба. Высота снежного покрова составит 31 сантиметр.

"В ночь на понедельник и в утренние часы сохранится аномально холодная погода, осадки маловероятны. Минимально термометр в Москве покажет минус 17 - минус 20", - подчеркнул Тишковец.