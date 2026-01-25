ВС России продвигаются в Константиновке, сообщил Пушилин

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские войска демонстрируют успехи в зоне проведения спецоперации на Константиновском, Краснолиманском, Славянском и Добропольском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Видим продвижение в самой Константиновке в районе ж/д вокзала, а также в районе населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка", — рассказал он на платформе MAX.
Тем временем на Краснолиманском направлении бойцы наступают у сел Александровка и Коровий Яр, поселков Сосновое, Яровая и Дробышево, а также вблизи самого Красного Лимана. На Добропольском участке, в районе села Новое Шахово, идут ожесточенные боевые действия.
"На Славянском направлении продолжаются бои в районе Березняковки и Никифоровки", — добавил Пушилин.
В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска, которое позволило российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
Тогда же Герасимов сообщил, что штурмовики уже ведут уличные бои в Красном Лимане, а также продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ на берегу реки Оскол. Освобождение села Платоновка позволило подразделениям полностью взять под контроль дорогу Северск — Красный Лиман, что лишает противника важного логистического маршрута, значительно затрудняя положение украинских войск в городе.
