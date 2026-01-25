Рейтинг@Mail.ru
ВС России продвигаются на Краснолиманском направлении, заявил Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 25.01.2026 (обновлено: 19:18 25.01.2026)
ВС России продвигаются на Краснолиманском направлении, заявил Пушилин
ВС РФ продвигаются на краснолиманском направлении в районе Александровки, Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.01.2026
вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, красный лиман, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Денис Пушилин
ВС России продвигаются на Краснолиманском направлении, заявил Пушилин

Пушилин: ВС РФ продвигаются в районе Александровки, Коровьего Яра и Сосновки

© РИА Новости Денис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости
Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. ВС РФ продвигаются на краснолиманском направлении в районе Александровки, Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На краснолиманском направлении мы фиксируем продвижение в районе Александровки и Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышево. Также фиксируется продвижение наших войск непосредственно вблизи самого Красного Лимана ", - сообщил Пушилин в своем канале в Max.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Российская армия наступает на всей линии фронта, заявил Нарышкин
