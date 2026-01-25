https://ria.ru/20260125/svo-2070204676.html
ВС России продвигаются на Краснолиманском направлении, заявил Пушилин
ВС России продвигаются на Краснолиманском направлении, заявил Пушилин
ВС РФ продвигаются на краснолиманском направлении в районе Александровки, Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
красный лиман
денис пушилин
ВС России продвигаются на Краснолиманском направлении, заявил Пушилин
Пушилин: ВС РФ продвигаются в районе Александровки, Коровьего Яра и Сосновки