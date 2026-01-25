https://ria.ru/20260125/svet-2070222963.html
В Запорожской области частично отключили свет
В Запорожской области частично отключили свет - РИА Новости, 25.01.2026
В Запорожской области частично отключили свет
Без электроснабжения частично остаются Михайловский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа Запорожской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 25.01.2026
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
запорожская область
2026
Балицкий: три района Запорожской области остались без света