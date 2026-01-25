Рейтинг@Mail.ru
09:08 25.01.2026 (обновлено: 11:00 25.01.2026)
Суд арестовал подозреваемую в афере с похищением подростка в Красноярске
В Красноярске арестовали жительницу Сургута, подозреваемую в афере с похищением подростка, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 25.01.2026
Подросток, пропавший в Красноярске, на допросе
Он рассказал следователям, что его убедили, что все разговоры прослушиваются, и угрожали проблемами для всей семьи. Сказали, что репутация точно пострадает, что, скорее всего, на брата как-то повлияет, может, его даже отчислят. 🔹 Подписаться на РИА Новости
Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка в Красноярске. Кадр видео
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка в Красноярске. Кадр видео
КРАСНОЯРСК, 25 янв — РИА Новости. В Красноярске арестовали жительницу Сургута, подозреваемую в афере с похищением подростка, сообщило региональное управление СК.
"Центральным районным судом города <...> подозреваемой в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток", — говорится в заявлении.
Фигурантка будет находиться в краевом СИЗО-1 до 22 марта.
Четырнадцатилетний подросток ушел из дома в Красноярске в четверг вечером. С заявлением в полицию обратился его отец. Он получил сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 350 тысяч долларов, а также видеообращение самого мальчика с просьбой выполнить это условие.
На следующий день школьника нашли в арендованной квартире примерно в 18 километрах от дома. С ним была 18-летняя жительница Сургута. По данным следствия, действуя сообща с мошенниками, она пришла к подростку домой, где они вместе взломали сейфы и похитили более 2,5 миллиона рублей. Вечером аферистка передала деньги злоумышленникам, оставив 30 тысяч рублей себе.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемой грозит до десяти лет колонии.
Появились новые подробности об участнице аферы с похищением подростка
