Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка в Красноярске. Кадр видео

Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка в Красноярске. Кадр видео

Суд арестовал подозреваемую в афере с похищением подростка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 25 янв — РИА Новости. В Красноярске арестовали жительницу Сургута, подозреваемую в афере с похищением подростка, сообщило региональное управление СК.

"Центральным районным судом города <...> подозреваемой в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток", — говорится в заявлении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Фигурантка будет находиться в краевом СИЗО-1 до 22 марта.

Четырнадцатилетний подросток ушел из дома в Красноярске в четверг вечером. С заявлением в полицию обратился его отец. Он получил сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 350 тысяч долларов, а также видеообращение самого мальчика с просьбой выполнить это условие.

На следующий день школьника нашли в арендованной квартире примерно в 18 километрах от дома. С ним была 18-летняя жительница Сургута. По данным следствия, действуя сообща с мошенниками, она пришла к подростку домой, где они вместе взломали сейфы и похитили более 2,5 миллиона рублей. Вечером аферистка передала деньги злоумышленникам, оставив 30 тысяч рублей себе.